Соглашения по «зеленому» сертификату ЕС будут к концу июня – еврокомиссар

«Мы верим, что это будет до конца июня, и «зеленый» сертификат начнет действовать, мы хотим быть готовыми к начинающемуся летнему сезону», – заявил Т. Бретон в Вильнюсе на пресс-конференции после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Он убежден в том, что сертификат, свидетельствующий о том, что лицо привилось или переболело, либо обладает отрицательным тестом на COVID-19, позволит европейцам путешествовать свободнее, снизить риски при путешествиях и будет способствовать борьбе с распространением вируса.

На минувшей неделе Европарламент и государства ЕС достигли соглашения, которое позволит всем людям, проживающим в 27-ми странах ЕС, получать цифровое удостоверение о здоровье, так называемый «зеленый» сертификат, доказывающий их статус вакцинированного, результат теста на COVID-19 или выздоровления от коронавируса. Это соглашение еще должен утвердить Европарламент, его пленарная сессия запланирована на 7-10 июня в Страсбурге.