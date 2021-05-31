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Соглашения по «зеленому» сертификату ЕС будут к концу июня – еврокомиссар

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Соглашения по «зеленому» сертификату Евросоюза должны быть утверждены до конца июня, заявил ответственный за внутренний рынок Евросоюза еврокомиссар Тьерри Бретон. 

Фото eimin.lrv.lt

Он также заверил, что, по соглашениям ЕК с производителями, темпы поставки вакцины и далее будут ускоряться для того, чтобы к середине лета привить 70% населения.  

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«Мы верим, что это будет до конца июня, и «зеленый» сертификат начнет действовать, мы хотим быть готовыми к начинающемуся летнему сезону», – заявил Т. Бретон в Вильнюсе на пресс-конференции после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой. 

Он убежден в том, что сертификат, свидетельствующий о том, что лицо привилось или переболело, либо обладает отрицательным тестом на COVID-19, позволит европейцам путешествовать свободнее, снизить риски при путешествиях и будет способствовать борьбе с распространением вируса. 

На минувшей неделе Европарламент и государства ЕС достигли соглашения, которое позволит всем людям, проживающим в 27-ми странах ЕС, получать цифровое удостоверение о здоровье, так называемый «зеленый» сертификат, доказывающий их статус вакцинированного, результат теста на COVID-19 или выздоровления от коронавируса. Это соглашение еще должен утвердить Европарламент, его пленарная сессия запланирована на 7-10 июня в Страсбурге. 

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