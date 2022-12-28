Согласие ассоциации Палецкиса с войной России в Украине наносит ущерб Литве – прокурор

Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

В суде началось рассмотрение гражданского дела о ликвидации форума по существу. Обратившаяся в суд Генпрокуратура утверждает, что ликвидации ассоциации просят с учетом оценки заявлений ее руководителя, а также действий ее членов при выезде в Россию.

В качестве третьих лиц в этом деле участвуют глава «Международного форума добрососедства» Эрика Швенчёнене и четыре связанных с ним человека – Дмитрий Глазков, Казимерас Юрайтис, Альгирдас Паляцкис и Миндаугас Рамошка.

В качестве третьих лиц в деле участвуют Реестровый центр, Turto bankas (Имущественный банк) и Департамент по делам тюрем.

«Мы установили, что деятельность ассоциации не соответствует требованиям закона», — сказала прокурор.

Она также сообщила, что были проанализированы заявления главы ассоциации Швенчёнене в российских СМИ, в которых она поддерживает войну России против Украины, кроме того, женщина рассказывала, что Литва очень плохо живет после разрыва связей с Россия.

«Она принижала Литву, говорила, что она раньше пользовалась дешевыми энергоресурсами, критиковала членство Литвы в Европейском союзе, говорила, что выборы в Литве недействительны, отрицала оккупацию, оправдывала депортации», — сказала прокурор о заявлениях Швенчёнене в российских СМИ.

Прибывшая на заседание суда Швенчёнене заявила, что этот суд несправедливый, а решение о закрытии возглавляемой ею организации принято заранее.

В конце ноября Реестровый центр по указанию суда временно лишил статус получателя финансовой помощи «Международный форум добрососедства», основанный Паляцкисом.

Если после рассмотрения дела по существу иск будет удовлетворен, Реестровый центр должен будет по собственной инициативе аннулировать зарегистрированный за ответчиком статус получателя финансовой помощи.

Прокуратура также проводит два досудебных расследования, связанных с форумом.

Одно из них проводится по статье Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за помощь другому государству в действиях против Литвы.

Проводится еще одно расследование в отношении подписи Паляцкиса на учредительных документах вышеупомянутой организации. Они были подписаны Паляцкисом, когда он уже отбывал наказание за шпионаж в Каунасском следственном изоляторе.

Сам Палецкис осужден за шпионаж в пользу российской разведки и приговорен к шести годам лишения свободы.

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