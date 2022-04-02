Согласно опросу рейтинги мэра Каунаса падают, а правящих — растут

По словам главы Vilmorus Владаса Гайдиса, резкое понижение рейтинга Матийошайтиса связано как с коррупционным скандалом в самоуправлении под его руководством, так и с промедлением с ухода группы Viciunu grupe из России, развязавшей войну в Украине. Группа Viciunu grupe принадлежит мэру Каунаса.

В марте вырос рейтинг премьер-министра Ингриды Шимоните, которая находится на шестом месте в рейтинговой таблице. Ее поддержали 35,5% ( в феврале 24,3%) опрошенных, неблагосклонно о ней отозвались — 47,9% (55,7%) респондентов.

На пятом месте – спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен, которая также повысила доверие населения, набрав 36,2% благоприятных оценок (в феврале — 30%), негативных — 37,5%. (44,6%)

С началом войны в Украине рейтинг министра обороны Арвидаса Анушаускаса подскочил на третье место с шестого с положительной оценкой в 39,9% (в феврале 28,2%), и отрицательной в 28,4% (35,3%).

Положительно президента страны Гитанаса Науседасу оценивают 51,4% опрошенных (50,9%), отрицательно — 26,8% (26,5%). Он остается лидером таблицы политических рейтингов.

На втором месте – лидер оппозиционных социал-демократов Вилия Блинкявичюте с 41,5% положительных оценок респондентов (в феврале — 42,4%), отрицательных — 27%. (25,1%).

Четвертый – бывший премьер-министр Саулюс Сквернялис, лидер Демократического союза «Во имя Литвы». Положительно его деятельность оценивают 37,4% респондентов (36,8%), отрицательно — 33,1% (34,2%).

Министр иностранных дел и лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис продолжает получать самые негативные оценки: неодобрительно о нем отозвались 65,7% респондентов, положительно — 17,5%.

Репрезентативный опрос центра социологических и рыночных исследований Vilmorus был проведен 10–19 марта, было опрошено 1005 человек, погрешность результатов опроса составляет 3,1%.

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