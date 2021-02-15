Сокращается время самоизоляции для прибывающих в Литву из-за границы

Прибывающие, у которых нет простудных симптомов, могут сократить срок самоизоляции, выполнив тест ПЦР не ранее чем на седьмой день после прибытия и получив отрицательный ответ.

Однако и после сокращения времени самоизоляции на 14 дней после прибытия необходимо ограничивать количество лиц, с которыми происходит общение.

Работающим разрешается вернуться на работу и домой, а при общении с другими лицами надевать защитные маски, соблюдать дистанцию и другие меры.

Минздрав утверждает, что ввел изменения и в отношении лиц, прибывающих с понедельника из третьих стран с рабочими целями и с разрешения одного из министерств.

«Таким лицам во время изоляции можно будет посещать место работы, если они прибывают из стран, в отношении которых применяются более мягкие условия самоизоляции», – говорится в сообщении.

С понедельника смягченные условия изоляции будут применяться в отношении прибывающих из ОАЭ, Панамы, Сейшельских островов, более строгие – с Сен-Луиса.

Список затронутых стран публикуется каждую пятницу, вступает в силу в понедельник и действует неделю.