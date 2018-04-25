Сокращение экономики стран ЕС идет рекордными темпами

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Пандемия и связанные с ней карантинные ограничения нанесли серьезный удар по экономике всего за два месяца.

ВВП в I квартале 2020 года по сравнению с I кварталом 2019 года сократился на 3,2% в Еврозоне и на 2,6% во всех странах ЕС. Об этом свидетельствуют данные оперативной оценки Евростата в пятницу, 15 мая.

В статистическом ведомств ЕС заявляют, что это самое резкое снижение с III квартала 2009 года (-4,5% для зоны евро и -4,4% для ЕС).

Отмечается, что меры по локализации COVID-19 стали широко применяться странами-членами ЕС только в марте, в последнем месяце охваченного периода.

Напомним, что ранее в Еврокомиссии объявили о глубочайшей рецессии в истории ЕС. Экономический спад на территории Евросоюза в 2020 году составит 7,4%. Рост в следующем году не компенсирует эти потери.

Также сообщалось, что ООН подсчитала потери мировой экономики от коронавируса. В числе наиболее пострадавших от пандемии будут развитые страны, а в развивающихся возрастет нищета.