Сокращенная рабочая неделя

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Социал-демократы предлагают эксперимент с введением 4-дневной рабочей недели. Появляется все больше данных о том, что 4-дневная рабочая неделя благотворно влияет на работников и показатели бизнеса, поэтому социал-демократы Литвы призывают власти последовать примеру Исландии и начать эксперимент национального масштаба, который позволил бы убедиться в пользе укороченной рабочей недели, сообщает пресс-служба Социал-демократической партии Литвы.

«Ответ Ингриды Шимоните о том, что о 4-дневной рабочей неделе можно «дискутировать 20 лет», показал, что у власти сейчас политическая сила, которая недружественно настроена по отношению к людям», – сказала соцдем Оринта Лейпуте. «Только что в Исландии завершился масштабный эксперимент, который доказал, что 4-дневная рабочая неделя не только не наносит вреда экономике, но и улучшает производительность труда, общественное здоровье. Что мешает литовской власти убедиться в этом? Давайте начнем эксперимент сейчас», – призывает депутат. По ее словам, исландцы отмечают, что этот пример заразителен, и призывают правительства других стран воспользоваться их опытом. В пресс-релизе сказано, что соцдемы начинают кампанию для объединения выступающих за проведение национального эксперимента по введению 4-дневной рабочей недели.

Кроме того, поднимают вопрос слишком короткого отпуска в Литве. О. Лейпуте напомнила, что, по данным экспертов, отпуск в Литве (20 рабочих дней) самый короткий в Евросоюзе. В Скандинавии отпуск составляет 6-8 недель.

Начать дискуссии о 6-часовом рабочем дне в прошлом году призывала и Литовская конфедерация профсоюзов (ЛКП). По словам главы ЛКП Инги Ругинене, пандемия, парализовавшая мир, оставила без работы и еще оставит без нее миллионы людей, а оставшихся бизнес старается максимально использовать, не думая об условиях повышения продуктивности. «Если сократить время работы при той же зарплате, то это принесет больше пользы, чем нам представляет крупный капитал и работающие на него институты. Был бы решен вопрос безработицы, вырастет продуктивность (это было доказано как 100 лет назад, так и в наше время)», – сказала И. Ругинене.