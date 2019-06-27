Сократились сбережения

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

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Личные сбережения президента Литвы Дали Грибаускайте за последний год сократились, сообщается на сайте Государственной налоговой инспекции (VMI).

В 2018 году президент задекларировала имущество на сумму более 554 тысяч евро. По сравнению с 2017 годом, активы и сбережения Грибаускайте сократились на 297 тысяч евро — тогда она задекларировала имущество на сумму более 851 тысячи евро.

Стоимость декларируемых произведений искусства и ювелирных украшений, наоборот, за год увеличилась — в 2017-м она достигла 10 тысяч, а в прошлом году выросла до 15 тысяч евро.

Стоимость ценных бумаг в декларации президента резко снизилась за год. В 2017-м она составляла 351 тысячу евро, а в прошлом году осталось всего 87 тысяч евро.

Также изменилось количество денег на счетах в кредитных организациях. В 2017 году президент заявила, что у нее есть 290 тысяч евро, а в прошлом году задекларировала чуть больше чем 251 тысяча евро.

Наиболее устойчивой оказалась цена квартиры Грибаускайте. В течение года ее стоимость оставалась неизменной и составила 101 тысячу евро.

Также не изменилась и стоимость земельных участков, принадлежащих президенту, — чуть более 98 тысяч евро.