Сократят сроки для бустерной дозы

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

Совет независимых экспертов в области здравоохранения при правительстве Литвы одобрил более раннее введение бустерной дозы вакцины от COVID-19, Министерство здравоохранения обещает принять решение по этому вопросу на следующей неделе.

«Большинство экспертов не возражали против сокращения срока до четырех месяцев», – заявила во вторник журналистам член совета и руководитель Центра инфекционных заболеваний клиники «Сантара» Лигита Янчорене.

В настоящее время третью, бустерную дозу можно получить через шесть месяцев после второй дозы.

«Мы планируем легализовать решение о более раннем введении третьей дозы в начале следующей недели, чтобы жители могли спланировать и получить вакцину раньше», – заявила на пресс-конференции канцлер министерства Юргита Гребенковене.

Кроме того, по словам Ю. Гребенковене, в настоящее время Литва заказывает вакцину для вакцинации детей от COVID-19 — возможность вакцинации детей 5-11 лет может появиться в декабре. Однако сначала надо получить разрешение Европейского агентства лекарственных средств.

«Поскольку наши эксперты уже одобрили вакцинацию детей из этой возрастной группы, министерство внесет определенные законодательные поправки, и решение о вакцинации вступит в силу в течение недели», – сказала канцлер.

«Министерство к таким действиям уже готовится, поскольку Pfizer уже собирает данные, сколько вакцины потребуется для детей, мы делаем заказы, в декабре появится возможность вакцинации», – сказала Ю. Гребенковене.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ