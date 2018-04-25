Sol Baltics в Литве увольняет 50 работников

Финская компания услуг уборки и надзора за зданиями Sol Baltics в связи с карантином увольняет в Литве 50 работников.

Группа сообщила об увольнениях Службе занятости Литвы.

Директор Sol Baltics Ринялис Пюс сообщил порталу 15min.lt, что работников планируется увольнять до тех пор, пока по причине карантина офисы и магазины будут закрыты, поскольку сильно сократились площади, подлежащие уборке.

«Мы надеемся, что нам не потребуется увольнять больше работников, но надейся на лучшее, а готовься к худшему», – сказал 15min.lt Р. Пюс.

По данным литовского Фонда социального страхования (Sodra), в филиале Sol Baltics в Литве работают 136 человек.