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Sol Baltics в Литве увольняет 50 работников

Nuotrauka SOL Lietuva/ facebook.com

Финская компания услуг уборки и надзора за зданиями Sol Baltics в связи с карантином увольняет в Литве 50 работников.

Группа сообщила об увольнениях Службе занятости Литвы.

Директор Sol Baltics Ринялис Пюс сообщил порталу 15min.lt, что работников планируется увольнять до тех пор, пока по причине карантина офисы и магазины будут закрыты, поскольку сильно сократились площади, подлежащие уборке. 

«Мы надеемся, что нам не потребуется увольнять больше работников, но надейся на лучшее, а готовься к худшему», – сказал 15min.lt Р. Пюс.

По данным литовского Фонда социального страхования (Sodra), в филиале Sol Baltics в Литве работают 136 человек.

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