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Солдаты вооруженных сил Дании будут направлены в Ирак

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Дания намеревается направить около 200 солдат в Ирак.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на датские СМИ, солдаты будут направлены в ближневосточную страну с тем, чтобы возглавить там операцию НАТО.

Таким образом Дания впервые возглавит операцию НАТО в Ираке. Соответствующее предложение поступило накануне саммита НАТО, запланированного на следующую неделю в Лондоне.

Датское правительство в свою очередь поспешило подчеркнуть свою приверженность борьбе с террористическими организациями, включая ИГИЛ.

Отметим, что с момента возникновения террористической организации «Исламское государство» на Ближнем Востоке около 7000 датских военнослужащих были развернуты в Ираке и Сирии. Королевство также несколько раз направляло свои военно-воздушные силы для участия в операциях по борьбе с ИГИЛ.

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