Солнечные картины Риммы Русиновой

Римма не профессиональный художник, вот уже много лет она работает в библиотеке Академии наук Литвы, а живопись — занятие для души.

«Я могу часами просиживать за работой, в любую погоду с этюдником проходить немало километров, и если результат приносит удовлетворение, то это стоило сил. И никакая усталость не может победить ту радость, которая наполняет тебя, когда работа удалась», – признается она.

Ее детство и юность прошли в живописных окрестностях Вильнюса, недалеко от Вяркяйского парка. Красивая природа и художественные наклонности способствовали тому, что Римма, однажды взяв в руки карандаш и краски, больше с ними не расставалась. Природу она считает своим главным учителем, так как она совершенна, как и сам Создатель. «Я считаю своим долгом лишь передать эту красоту и совершенство зрителю просто, без всяких затей. Природа сама за себя говорит, она прекрасна в разное время года, если это почувствовать и мастерски передать», – считает Р. Русинова.

На вопрос, как создаются будущие работы, художница поясняет, что стоит только что-то увидеть и захотеть. Например, натюрморты всегда составляет сама, стараясь показать красоту природы, богатство колорита и форм. Что касается портретов, то люди, по признанию автора, «интересны сами по себе, и ничего для этого не надо выдумывать. Достаточно немного пообщаться с человеком, подметить что-то красивое в нем и передать это на холсте».

Большинство работ художницы находятся в частных коллекциях в Литве, России, Польше, Беларуси. Она является членом Союза народных художников Литвы. Сейчас Р. Русинова работает над новым циклом картин в миниатюре. «Великое в малом, – говорит она, – когда быт, каждодневные вещи раскрываются совсем с другой стороны».

Таким образом через различные жанры, направления и техники художница пытается передать свое женское восприятие красоты мира.

«По моим картинам виден круг моих интересов: это мир простой женщины, мир глазами женщины – природа, цветы, дети, животные, фрукты, красота и гармония, словом все то, что помогает человеку жить, верить, надеяться и любить. Может, это кому-то покажется наивным, не спорю, но быть наивным в наше циничное время, согласитесь, очень трудно», – заключает автор.

Выставка продлится до конца недели, а потом переедет по адресу Стиклю, 16, в помещение Союза народных художников Литвы.

Надежда ГРИХАЧЕВА