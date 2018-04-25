Составлен рейтинг лучших турнаправлений Европы

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Издание Travel&Leisure представило собственный рейтинг лучших направлений Европы. При составлении этого списка эксперты основывались на опросе своих читателей, проведённом в начале марта, накануне объявления пандемии.

Но издание отмечает, что за время карантина пристрастия туристов вряд ли изменились — они всё так же любят путешествовать, интересуются лучшими турнаправлениями, достопримечательностями, отелями и ресторанами.

Так, в рейтинге, посвященном самым интересным для туристов городам Европы, лидирует Флоренция (Италия), которой уступили турецкий Стамбул и итальянская столица Рим. В первую пятёрку входят также Лиссабон и Порту в Португали.

Далее в ТОП-15 следуют испанская Севилья, польский Краков, столица Каталонии Барселона, итальянская Сиена, испанские Мадрид и Гранада, французская столица Париж, чешская — Прага. Итальянские города Венеция и Равенна замыкают этот перечень.