Составлен рейтинг стран по числу заключенных

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Представители Стамбульской Академии уголовного права проанализировали статистику о количестве людей за решеткой на сто тысяч населения в разных странах Европы. Собранные данные опубликованы в Twitter.

Так, согласно исследованию, Беларусь — первая в Европе в этом списке. На каждые 100 тысяч человек там приходится 354 заключенных. На второе место вышла Турция (335), на третье — Россия (331).

Согласно информации Академии уголовного права, минимальное количество заключенных среди европейских стран в Исландии (33) и Норвегии (49).

В Украине этот показатель составляет 148 заключенных на 100 тыс. населения. В соседних Польше — 181, Литве -216, Венгрии — 169, Румынии — 116, Молдове — 182, Словакии — 190.

В Монако всего 21 заключенных, а Сан-Марино — шесть человек находятся за решеткой. Ни одного заключенного нет в Ватикане.