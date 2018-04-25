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Сотни отелей по всему миру примут туристов бесплатно в обмен на массаж, работу в саду и не только

Фото pixabay.com

В период с 18 по 24 ноября пройдет глобальная акция World Barter Week.

В это время любой желающий может бесплатно забронировать жилье в различных странах мира.

Однако, как пишут российские СМИ, в обмен отели попросят выполнить определенные обязанности.

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Так, в текущем году к акции World Barter Week присоединятся отели 64 стран.

В акции в ноябре будут участвовать США, Таиланд, Тунис, Нидерланды, Португалия, Франция, Италия и Россия.

Туристам с 18 по 24 ноября будет предоставлена возможность жить в отелях-участниках без оплаты.

Постояльцы должны будут предложить хозяевам какие-либо свои полезные навыки. Они смогут оказать услугу отелю из предложенного им списка.

Так, один из французских гостевых домов предоставит своим туристам в период акции ночлег с завтраком и бесплатным Wi-Fi в обмен на работу в саду.

Также туристы смогут оказать гостевому дому услугу и осуществить перевод их собственного сайта на испанский и итальянский языки.

Отель в тайской провинции примет постояльцев бесплатно, если они смогут оказывать отелю помощь в отдельных ремонтных работах внутри или на территории.

tourister.ru

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