Сотни тысяч украинцев вывезены в РФ с целью заставить их молчать – Зеленский

Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сотни тысяч украинцев были депортированы в Россию в попытке заставить их замолчать из-за военных преступлений, совершенных кремлевскими силами.

Об этом он сказал своей речи, адресованной литовским депутатам, которая транслировалась во вторник на заседании Сейма Литвы.

«Массово депортируют людей с оккупированных территорий, депортируют сотни тысяч человек, отправляют в специальные фильтрационные лагеря, изымают документы, допрашивают, унижают или убивают — непонятно», — заявил украинский лидер из Киева.

«Многих депортированных отправляют в регионы России и не выпускают. Это попытка избавиться от всех свидетелей военных преступлений», — добавил он.

Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

По словам Зеленского, за это несут ответственность не только военнослужащие, совершающие преступления, но и их командиры и политические лидеры.

«Возможно ли, что российские политические власти не понимают последствий? Невозможно, но это происходит в нашей стране», — сказал президент Украины.

Ранее в этом месяце украинский лидер сообщил Организации Объединенных Наций (ООН) о массовых депортациях.

Он призвал к «немедленным» действиям в связи в отношении президента России Владимира Путина и его страны, призвав к исключению России из Совета Безопасности ООН, а если такой возможности нет, то к полному самороспуску организации.

Однако Россия является одним из пяти постоянных членов Совета Безопасности, обладающих правом вето, и неоднократно использовала его для блокирования резолюций и переговоров на мировой арене.

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