Сотни вернувшихся из-за границы людей в Литве отпускают из гостиниц домой

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

Сотни вернувшихся из-за границы людей, временно поселенных в гостиницах и в прочих помещениях самоуправлений, в четверг будут отпущены домой, подтвердили представители самоуправлений и Национального центра общественного здоровья.

Это делается в связи с тем, что в четверг ночью министр здравоохранения Аурелиюс Вярига изменил условия карантина для прибывающих и разрешил им изолироваться дома, а не в помещениях, предоставленных самоуправлениями.

«В данный момент в министерстве идет совещание, как поступить. По моему мнению, будут взяты мазки, и, пожалуй, тех, у кого есть условия, отпустят домой. У кого нет условий, я не думаю, что их отпустят», – сказала BNS эпидемиолог Национального центра общественного здоровья Дайва Размувене.

Советник мэра Вильнюса Каролис Жукаускас сказал, что сотни жителей Вильнюса и других муниципалитетов, скорее всего, будут отпущены на домашний карантин в четверг, до этого у них будут взяты мазки. Мазки, скорее всего, будут взяты еще в гостиницах.

«Мы хотим сегодня всех отпустить. Но это точно не будет за час, мы должны спланировать всю систему, и это наша работа и работа Национального центра общественного здоровья. Коллеги также должны будут обсудить это с центром», – сказал К. Жукаускас.

Мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас сообщил BNS, что после проведения анализов и получения обещания о самоизоляции людей начнут отпускать из гостиниц уже в четверг утром. Однако, поскольку в Клайпедский порт прибыл еще один паром, процедуры были отложены.

«Но в данный момент нужно обслужить пассажиров утреннего парома из Карлсхамна, их 43, поэтому бригада работает на судне. Когда они завершат работу на судне, возможно, поедут в гостиницу. С этого парома, насколько я понимаю, пока все настроены на изоляцию на дому», – сказал мэр.

По его словам, кроме 43 пассажиров на пароме находятся и 83 водителя грузовых машин, в отношении их в связи с решением не блокировать движение товаров, не применяются карантинные условия, разве что они решат остаться на несколько дней в Литве.

С ночи вторник в стране вступил в силу указ министра здравоохранения и главы Центра экстремальной ситуации на госуровне Аурелиюса Вяриги о том, что все прибывающие из-за границы лица обязаны на 14 дней быть изолированными в помещениях самоуправлений.

Однако ночью со среды на четверг А. Вярига изменил порядок и постановил, что на коронавирус будут проверяться все возвращающиеся из-за границы, их будут отпускать на изоляцию домой, если у них будут для этого подходящие условия.