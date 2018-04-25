Сотрудник офиса президента общался с больным COVID-19, Г. Науседа и другие — изолировались

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

У сотрудника офиса президента Литвы был контакт с больным коронавирусом, поэтому всем его коллегам предписано изолироваться, в их числе — и президент Гитанас Науседа, подтвердил в пятницу BNS главный советник президента Ридас Ясюлёнис.

«Мы не знаем, был ли заражен тот человек в то время, когда имел место контакт. Мы знаем, что сейчас у него положительный тест (на коронавирус — ред.), но не знаем, был ли он заражен тогда», — сказал Р. Ясюлёнис BNS.

По его словам, сейчас все работники изолированы, президент — в том числе. Работнику, у которого был контакт, намечается сделать тест на коронавирус.

«Он сделает завтра утром, так что в воскресенье ожидаеи результат, чтобы знать перед понедельником», — сказала BNS советник президента по коммуникации Ева Эленбергене.

О вероятном контакте сотрудника президентского офиса с больным первым сообщил новостной портал delfi.lt.