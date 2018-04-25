Сотрудники полиции отмечают праздник «День Ангелов Хранителей»

Фото BFL/Паулюс Пяляцкис

2 октября литовская полиция празднует 101-ю годовщину своего основания.

В настоящее время в Литве насчитывается 9 580 полицейских, из них 7 950 штатных сотрудников, в среднем 639 экипажей ежедневно реагируют на происшествия в стране.

Мероприятия в День полиции:

В 9:00 часов совершится торжественная Месса для литовской полиции.

В 9:30 президент страны Гитанас Науседа примет руководителей полиции.

В 11:00 часов торжественное чествование и награждение офицеров во Дворце Правителей.

Фото BFL/Паулюс Пяляцкис

Фото BFL/Паулюс Пяляцкис

После восстановления независимости Литовского государства, 11 декабря 1990 года был принят закон о полиции Литвы, создан флаг полиции, на котором написаны слова «Закон и законность», а также восстановлен день полиции — второго октября.

Традиции литовской полиции создавались не одно десятилетие. Начало положила милицейская организация, которая была создана в Литве в 1918-1924 годах, работали милиционеры-добровольцы.

Первого января 1924 года милиция официально была переименована в полицию.

Информация ЛК