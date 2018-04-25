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Сотрудники ведущего авиаперевозчика Финляндии начали забастовку

Фото pixabay.com

Сотрудники ведущего авиаперевозчика Финляндии — компании Finnair начали забастовку.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ в результате общенациональной забастовки, к которой присоединились сотрудники авиакомпании из солидарности с почтовыми работниками Финляндии, компания Finnair была вынуждена отменить почти 300 рейсов.

Забастовка на финской почте началось после того, как профсоюзы, представляющие интересы сотрудников государственной почтовой службы Posti, не смогли достигнуть договоренности по поводу планируемого сокращения заработной платы. В результате провала долгих переговоров около 9 тысяч сотрудников почты объявили двухнедельную забастовку, к которой затем из солидарности присоединился профсоюз работников аэропортов Финляндии

Согласно прогнозам, авиаперевозчик понесет существенные потери от забастовки сотрудников в связи с тем, что аэропорт в Хельсинки является основным узлом для авиаперелетов. На своей странице в социальных сетях компания объявила, что завтра будут отменены почти 300 рейсов, в результате чего пострадают около 20 000 пассажиров.

Отметим, что забастовки солидарности ожидаются и в других сферах в Финляндии, так транспортные профсоюзы уже обещали приостановить работу городских автобусов в столице Финляндии Хельсинки, в то время как Союз моряков Финляндии объявил о скорой остановке работы всех пассажирских и грузовых судов под финским флагом в местных портах с понедельника до дальнейшего уведомления.

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