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Сотрудников китайских СМИ в США ждет сокращение

Фото из открытых источников

Администрация президента США Дональда Трампа решила сократить число граждан КНР, которым разрешено работать в американских офисах китайских государственных СМИ.

Об этом в понедельник, 2 марта сообщает Reuters. Ограничение вступит в силу 13 марта. Оно касается сотрудников агентства Синьхуа, Китайской глобальной телевизионной сети, China Radio International и China Daily Distribution Corp.  

“В течение многих лет правительство КНР осуществляло жесткие надзоры, преследования и запугивания в отношении американских и других иностранных журналистов, действующих в Китае”, − приводит слова госсекретаря США Майк Помпео агентство. 

Посол Пекина в ООН Лю Цзеи назвал данную инициативу американских властей неуместной.Ранее, 19 февраля власти КНР аннулировали аккредитацию трех журналистов The Wall Street Journal в Пекине из-за публикации статьи с заголовком Китай  настоящий больной Азии о средствах борьбы с коронавирусом. 

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После того как редакция отказалась принести извинения, китайское правительство потребовало от них покинуть территорию страны в течение пяти дней. Ранее компания Twitter рекомендовала своим сотрудникам, которые находятся по всему миру, работать из дома, чтобы снизить риск заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. 

korrespondent.net

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