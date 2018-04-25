Совбез ООН планирует впервые обсудить пандемию коронавируса

Девять из 15 стран Совета Безопасности ООН попросили о проведении виртуального заседания для обсуждения влияния пандемии коронавируса на все темы, которые находятся на повестке Совбеза. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС источник в организации.

«О проведении такой встречи попросили девять непостоянных членов СБ (Бельгия, Доминиканская Республика, Вьетнам, Германия, Индонезия, Нигер, Сент-Винсент и Гренадины, Тунис и Эстония), — сказал дипломат. — Дата встречи пока не определена. Ожидается, что она пройдет в закрытом формате, и в ней примет участие генсек ООН».

Долгое время проведение такой встречи откладывалось, так как вопрос эпидемии не стоит в повестке Совбеза, теперь же страны считают целесообразным обсудить влияние пандемии на темы, стоящие на контроле СБ. В частности, это предложения генсека ООН по ослаблению санкций в отношении некоторых стран, прекращению боевых действий, а также гуманитарная помощь и влияние пандемии на действия миротворческих миссий.

По данным ТАСС, не менее 50 тыс. человек во всем мире стали жертвами вызываемого новым типом коронавируса заболевания.

Наибольшее число умерших от заболевания и вызванных им осложнений в Италии — 13 915 случаев. В числе стран, в которых наибольшее количество летальных исходов болезни, Испания (10 003), США (5 316), Франция (4 503), Китай (3 287), Иран (3 160), Великобритания (2 921), Нидерланды (1 339), Бельгия (1 011), Германия (1 001).

Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в мире приближается к 1 млн. Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни пандемией.

Вспышка вызванного коронавирусом заболевания произошла в конце декабря 2019 года в Ухане в Центральном Китае. Сейчас она распространилась на 165 стран мира, последним государством, где было выявлено заболевание, стало Малави.