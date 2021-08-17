Совбез ООН призвал к созданию нового инклюзивного правительства в Афганистане

Совет безопасности ООН призвал к созданию нового правительства в Афганистане, которое будет включать в себя разные группы населения страны, в том числе женских представителей. Об этом говорится в распространенном заявлении органа, сообщает ТАСС.

«Члены Совета безопасности призвали к незамедлительному прекращению любого насилия и образованию путем переговоров нового правительства, которое будет единым, инклюзивным и представительным, что подразумевает полное, равное и значимое участие в нем женщин», — указывается в документе. В тексте говорится, что должны соблюдаться все международные обязательства Афганистана, гарантирована безопасность всех афганцев и граждан других государств.



Члены Совбеза призвали к немедленному прекращению насилия, восстановлению безопасности, гражданского и конституционного порядка, проведению срочных переговоров по разрешению кризиса власти в стране, а также к «мирному урегулированию посредством ведомого афганцами процесса национального примирения».

СБ ООН призвал все стороны придерживаться международных стандартов и норм в сфере прав человека и положить конец всем нарушениям. Вместе с тем подчеркивается глубокая обеспокоенность рядом серьезных нарушений международного гуманитарного права и привлечения виновных за это к ответственности. Кроме того, содержится призыв к активизации усилий по оказанию помощи и беспрепятственному доступу для гуманитарных организаций ООН.