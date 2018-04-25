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Фото дня

Совещание по подготовке коллективного договора об образовании

  • Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis
  • Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis
  • Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis
  • Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis
  • Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis
  • Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

В министерстве образования, науки и спорта проходит втораю встреча профсоюзов по вопросам разработки коллективного договора об образовании.

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