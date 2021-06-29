Совет ЕС и ЕП согласовали создание Европейского агентства по предоставлению убежища

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Совет ЕС и Европарламент (ЕП) согласовали создание Европейского агентства по предоставлению убежища. Об этом говорится в заявлении Совета, распространенном во вторник в Брюсселе, сообщает ТАСС.

«Председательство в Совете и представители Европарламента достигли предварительного соглашения о создании агентства ЕС по предоставлению убежища. Это решение направлено на улучшение применения политики предоставления убежища в ЕС путем превращения нынешнего европейского управления по поддержке предоставления убежища (EASO) в полноценное агентство», — отмечается в нем.