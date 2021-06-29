Совет ЕС и ЕП согласовали создание Европейского агентства по предоставлению убежища

Совет ЕС и Европарламент (ЕП) согласовали создание Европейского агентства по предоставлению убежища. Об этом говорится в заявлении Совета, распространенном во вторник в Брюсселе, сообщает ТАСС.
«Председательство в Совете и представители Европарламента достигли предварительного соглашения о создании агентства ЕС по предоставлению убежища. Это решение направлено на улучшение применения политики предоставления убежища в ЕС путем превращения нынешнего европейского управления по поддержке предоставления убежища (EASO) в полноценное агентство», — отмечается в нем.
В документе поясняется, что новое агентство «будет отвечать за улучшение функционирования общеевропейской системы предоставления убежища путем предоставления расширенной оперативной и технической помощи государствам — членам и содействия большей согласованности в оценке заявлений о международной защите». «Новое агентство поможет сделать процедуры предоставления убежища в государствах — членах более качественными, единообразными и быстрыми. Его новый резерв из 500 экспертов также обеспечит более эффективную поддержку национальным системам предоставления убежища, сталкивающимся с высокой нагрузкой, что сделает общую систему управления миграцией ЕС более эффективной и устойчивой», — говорится в нем.
Теперь это предварительное соглашение должно быть официально утверждено Советом ЕС, после чего сможет начать функционировать.