Совет ЕС одобрил 14 общеевропейских оборонных проектов

Совет Евросоюза на уровне министров обороны стран ЕС утвердил 14 новых общеевропейских оборонных проектов. Об этом сообщает пресс-служба совета.

«Совет ЕС утвердил решение, расширив список совместных проектов, реализующихся в рамках европейской программы постоянного структурированного оборонного партнерства (PESCO). В результате 14 новых проектов будут включены в существующий список из 46 проектов, реализуемых с 2017 года. Новые проекты — это новый шаг в направлении совместных инвестиций, разработки и создания в оборонные проекты, в особенности воздушной и космической техники», — сказано в сообщении.

Новые проекты включают создание беспилотной и полуавтономной воздушной и наземной военной техники, а также системы пассивной защиты космических аппаратов.

Также ЕС намерен создавать новые возможности для военно-транспортных авиаперевозок крупногабаритных грузов, полуавтономную боевую машину пехоты со сменными модулями для использования в различных военных миссиях ЕС.

Другие проекты включают создание новых типов малых боевых кораблей, новых видов стрелкового оружия, систем киберобороны, источников энергии для беспилотников.