Совет ЕС утвердил предоставление Украине нового пакета помощи в €1,2 млрд

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Страны — члены Евросоюза утвердили решение о предоставлении Украине нового пакета макрофинансовой помощи в €1,2 млрд. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в пятницу в Брюсселе, передает ТАСС.

«Послы ЕС сегодня одобрили предложение Еврокомиссии предоставить дополнительную макрофинансовую помощь Украине размером в €1,2 млрд», — отмечается в нем.

Как подчеркивает Совет, теперь решение должно быть утверждено Европарламентом, после чего деньги будут переведены Киеву двумя траншами по €600 млн. Эти средства будут выделены в виде долгосрочных кредитов на льготных условиях.

Большая часть средств, предоставляемых в рамках программ макрофинансовой помощи ЕС, направлена на обслуживанию внешней государственной задолженности Украины.

Ранее глава Еврокомиссии сообщала, что ЕС с 2014 года уже предоставил Украине рекордный объем помощи в €17 млрд.