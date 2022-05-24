Совет ЕС выделяет еще 500 млн евро для Украины

«История завтрашнего дня пишется сегодня на полях битвы Украины. С учетом этих 500 млн евро, ЕС выделил 2 млрд евро для поддержки поставок военного оборудования Вооруженным силам Украины со стороны стран-членов ЕС. Эта поддержка — это лишь одна часть европейских усилий для помощи Украине по самозащите. ЕС и его страны-члены настроены продолжать. Мы делали это с начала войны и продолжим до конца», — подчеркнул вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель ЕС по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель.

Ранее сообщалось, что 20 стран заявили о новых поставках оружия Украине.