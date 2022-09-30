Совет Европы осудил аннексию украинских территорий

В заявлении подчеркивается, что в Совете Европы никогда не признают ни незаконные «референдумы», ни их сфальсифицированные и незаконные результаты.

«Мы никогда не признаем эту незаконную аннексию. Эти решения являются недействительными и не могут иметь какой-либо юридической силы. Крым, Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск — это Украина. Мы призываем все государства и международные организации безоговорочно отказаться от этой незаконной аннексии», — отмечено в заявлении.

Подчеркивается, что Европейский Союз решительно поддерживает Украину и ее народ.

«Мы непоколебимы в нашей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Украина осуществляет свое законное право на защиту от российской агрессии, чтобы восстановить полный контроль над своей территорией и имеет право на освобождение оккупированных территорий в пределах своих международно признанных границ», — заявляют представители стран ЕС.

Ядерные угрозы со стороны Кремля, как отмечается в заявлении, не поколеблют решимости стран ЕС.

«Мы усилим наши ограничительные меры в ответ на противоправные действия России. Они еще больше усилят давление на Россию, чтобы она прекратила агрессивную войну. Мы вновь заявляем, что Европейский Союз твердо поддерживает Украину и будет продолжать оказывать сильную экономическую, военную, социальную и финансовую поддержку Украине столько, сколько потребуется», — говорится в заявлении.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя заявление Путина, также подчеркнула, что территории, незаконно оккупированные Россией и провозглашенные аннексированными, остаются украинскими.

«Провозглашенная Путиным незаконная аннексия ничего не изменит. Все территории, незаконно оккупированные российскими оккупантами, являются украинской землей и всегда будут частью этого суверенного государства», — написала фон дер Ляйен.

Напомним, сегодня, 30 сентября, Путин объявил об аннексии части Украины.