Совет руководителей ЕС услышал просьбу Литвы о помощи с миграционным кризисом — Г. Науседа

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Совет руководителей Европейского Союза услышал просьбу Литвы, других стран Балтии и Польши помощь в борьбе с кризисом незаконной миграции, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Глава государства, участвующий в неформальной встрече руководителей ЕС в Словении, акцентировал, что Балтийские страны и Польша «озабочены гибридной атакой, которая продолжается», и отметил, что получил обещание президента Совета руководителей ЕС Шарля Мишеля уделить внимание этой проблеме на саммите ЕС в конце октября.

«Давайте не будем бояться этого слова – миграционный кризис нигде не закончился, просто идет поиск иных вариантов, иных форм его углубления. Пока Литва успешно справляется, однако нам нужна помощь Евросоюза. Отрадно, что президент Совета руководителей ЕС Шарль Мишель услышал просьбу моих коллег и мою, и 21-22 октября, когда мы встретимся уже в Брюсселе, вопросы миграции, надеюсь, получат большое внимание», – сказал Г. Науседа.

Он акцентировал, что страны ощущают солидарность со стороны Евросоюза и НАТО в вопросе «тушения пожаров», но с учетом дальнейшего развития событий необходимо менять вехи миграционной политики ЕС, которые «уже не отражают сознательного желания некоторых государств дестабилизировать положение, используя людей, в качестве инструмента» собственной политики.

При этом Г. Науседа признал, что быстрых решений от ЕС ожидать не стоит.

«Все же, как бы мы не оценивали эти изменения, мы проиграем гибридные атаки против таких диктаторских режимов. По этой причине нас ждет искренний и достаточной интересный разговор в конце октября. Но я бы хотел отметить, что мы не можем ожидать быстрых решений в этой сфере, ведь это длится значительно дольше, это сфера компетенции не только Совета руководителей ЕС – должна работать вся иерархия ведомств ЕС, советы министров, которые еще должны подготовить документы», – отметил Г. Науседа.

С лета Латвия, Литва и Польша сталкиваются с резким ростом нелегального миграционного потока со стороны Беларуси. В Литву в этом году прибыли более 4100 незаконных мигрантов, которые нелегально пересекли литовско-белорусскую границу.

Вильнюс обвиняет Минский режим в организации потока мигрантов и называет это гибридной агрессией, поэтому в стране объявлена экстремальная ситуация.