Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, осуждающую Иран

Из 35 стран-членов Совета 30 -поддержали резолюцию. Индия, Ливия и Пакистан воздержались. Россия и Китай проголосовали против,

В резолюции содержится призыв к Ирану начать сотрудничество с МАГАТЭ, и выражается глубокая озабоченность по поводу того, что власти Исламской республики не смогли предоставить удовлетворительных объяснений касательно следов урана, обнаруженных на трех незаявленных объектах.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет приветствовал решение Совета управляющих МАГАТЭ. «Это важное решение, которое раскрывает истинное лицо Ирана. Многие страны, которые проголосовали за резолюцию, действовали вместе, чтобы заблокировать и предотвратить получение Ираном ядерного оружия. Сегодняшнее голосование в МАГАТЭ является четким предупредительным сигналом для Ирана. Если Тегеран продолжит свою активность, ведущие державы должны снова поставить иранский вопрос в Совете Безопасности» — заявил Беннет.