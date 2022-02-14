Советник Байдена: Мы не можем назвать точную дату вторжения РФ в Украину

Фото wikipedia.org

Власти США полагают, что Россия может начать вторжение в Украину в любой день на следующей неделе, но не знают точную дату нападения, завил в эфире CNN советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы не можем предсказать точную дату, но, как говорилось раньше, мы находимся во временном интервале, когда масштабные военные действия России в Украине могут начаться в любой момент», — сказал Салливан, отвечая на вопрос о 16 февраля как возможной дате нападения.

Ранее источники издания Politico сообщили, что именно эту дату президент США Джо Байден обозначил союзникам по НАТО как неофициальную дату начала российской агрессии.

По словам Салливана, эскалация конфликта вокруг Украины может произойти как до, так и после окончания Олимпиады в Пекине (она завершается 20 февраля). Кроме того, считает советник Байдена, Россия «может избрать дипломатический путь». Он также добавил, что США обнародуют свои разведданные не для того, чтобы начать, а для того, чтобы остановить возможную войну.

«Наша точка зрения заключается в том, что мы не собираемся давать России возможность устроить здесь сюрприз — свалить что-то на Украину или мир. И просто, насколько это возможно, делимся этой информацией как можно шире. Это то, что мы сделали. Это то, что мы будем продолжать делать», — подчеркнул Салливан.

Напомним, что президент США Джо Байден в ходе переговоров с лидерами ряда стран Евросоюза и НАТО в пятницу, 11 февраля, заявил им, что нападение РФ на Украину начнется 16 февраля.

В этот же день агентство Bloomberg со ссылкой на разведку США сообщило, что Россия планирует начать полномасштабное вторжение на территорию Украины 15 февраля.