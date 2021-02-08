Советник Г. Науседы о вакцине «Спутник V“: это не вопрос текущих дней

«В настоящее время прилагаются все усилия, чтобы у теперешних поставщиков — Pfizer, Moderna — росли объемы поставок. И они в феврале будут расти достаточно последовательно. В феврале будет поставлено почти 60 тыс. дополнительных доз вакцины компании AstraZeneca. И темпы вакцинации ускорятся», — сообщил советник президента.

«Конечно, мы наблюдаем и за четвертым производителем вакцины Johnson and Johnson, который будет авторизован в Европе и обеспечит дополнительные поставки вакцин. Вот этому уделяем сейчас наибольшее внимание», — сказал он.

В Европе все чаще обсуждается вопрос использования китайских и российских вакцин. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что Кремль использует вакцину «Спутник V“ как «гибридное оружие — разделяй и властвуй».

Посольство России в Литве такие утверждения премьера называет дезинформацией.

«Несмотря на волну дезинформации и подобные предвзятые заявления на всех этапах создания и начала использования вакцины, показатели SputnikV, признанные на международном уровне, говорят сами за себя. Главное – в России уже идет массовая вакцинация. А в Литве?» — написано в Твиттере посольства.

Венгрия первой из стран Евросоюза утвердила российскую и китайскую вакцины еще до принятия общего решения. А премьер Чехии заявил, что такая возможность обсуждается.

Лидеры Германии и Франции заявляют, что российская и китайская вакцины могут использоваться, если будут утверждены Европейским агентством лекарственных средств (ЕАЛС). Китай в выходные утвердил свою вторую вакцину от коронавируса.