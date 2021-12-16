Советник: глава Lietuvos gelezinkeliai не должен стать козлом отпущения

Правление Lietuvos gelezinkeliai на этой неделе проголосовало за отставку Бартушки, чтобы снизить накал ситуации в связи с продолжающимся транзитом «Беларуськалия» на фоне вступивших в силу санкций США в отношении этого белорусского предприятия. Бартушка покинет пост после переходного периода.

Между тем, премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что не удовлетворит заявления об отставке главы МИД Габриэлюса Ландсбергиса и министра транспорта Марюса Скуодиса по причине того, что это не поможет остановить транзит, и потому, что министры действовали, не получая полную информацию.

По словам Скайсгирите, вопрос будущего оставленных на постах министрах коммуникаций и транспорта и иностранных дел «точно не закрыт».

«Не было бы честно, если политики скрывались за плечами глав государственных компаний», – сказала советник.

«Политику санкций проводит государство. Это существенный аспект, и если компании спрашивают про санкции, то нужно честно сказать компаниям, как себя вести. Только координированные действия дадут ответы», – отметила она.

Скайсгирите считает, что, возможно, увольнение глав находящихся в госуправлении компании «даже выгодно той или иной партии».

После вступления в силу санкций США 8 декабря транзит удобрений белорусского производителя «Беларуськалий» через Литву не прекратился, поскольку в ноябре компания внесла авансовые платежи Литовским железным дорогам.

Уже после вступления санкций в силу правительство объявило, что будет добиваться расторжения договора Lietuvos gelezinkeliai c «Беларуськалием», хотя утверждает, что санкции США напрямую к транзиту удобрений в Литве не применяются.