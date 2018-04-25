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Советник президента: есть осторожный оптимизм по поводу пандемии

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

В наблюдении за пандемией коронавируса отмечается осторожный оптимизм в вопросе приближения к пику заболеваний, карантинные ограничения действуют, заявил советник президента Литвы Симонас Крепшта. 

Об этом он сказал в понедельник, после встречи президента Гитанаса Науседы с членами Экспертного совета по вопросам здоровья.

«Констатировалось, что, несомненно, ситуация остается сложной, распространение вируса большое, все больше госпитализированных в стационаре. Однако мы усматриваем определенный осторожный оптимизм, в том смысле, что пик пандемии приближается»,  – заявил С. Крепшта на пресс-конференции в понедельник.

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По его словам, в данный момент важно, чтобы как органы власти, так и общественность сохраняли сплоченность, а положительные тенденции продолжались хотя бы минимум несколько недель.

«В данный момент можно констатировать, что карантинные ограничения действуют. Мы видим, что распространение пандемии замедляется, и это, конечно, хороший знак. Но для того, чтобы мы прибились к нормальной ситуации, мы должны еще много пройти. В смысле распространения вируса мы на высокой точке и до нормальной ситуации путь долог.  Но вирусные ограничения действуют и останавливают его распространение», – сказал он.

По его словам, во встрече, кроме экспертов также приняли участие и кандидат в премьеры Литвы Ингрида Шимоните, вице-министр здравоохранения Кристина Гаруолене. 

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

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