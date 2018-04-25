Советник президента: есть осторожный оптимизм по поводу пандемии

По его словам, в данный момент важно, чтобы как органы власти, так и общественность сохраняли сплоченность, а положительные тенденции продолжались хотя бы минимум несколько недель.

«В данный момент можно констатировать, что карантинные ограничения действуют. Мы видим, что распространение пандемии замедляется, и это, конечно, хороший знак. Но для того, чтобы мы прибились к нормальной ситуации, мы должны еще много пройти. В смысле распространения вируса мы на высокой точке и до нормальной ситуации путь долог. Но вирусные ограничения действуют и останавливают его распространение», – сказал он.

По его словам, во встрече, кроме экспертов также приняли участие и кандидат в премьеры Литвы Ингрида Шимоните, вице-министр здравоохранения Кристина Гаруолене.