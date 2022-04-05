Советник президента Литвы одобряет предложение запретить георгиевские ленточки

Nuotrauka BNS/ Vygintas Skaraitis

Георгиевская ленточка является символом оккупантов и армии убийц и должна быть запрещена в Литве, считает главный советник президента Литвы по национальной безопасности и обороне Кястутис Будрис.

«В данный момент это является символом оккупантов, армии убийц, который прославляет режим Путина. Это не должно быть. И неважно, что это значило где-то, для кого-то в прошлом», — заявил во вторник радиостанции Ziniu radijas советник главы государства.

Об этом он сказал в ответ на вопрос о том, должен ли Сейм запретить георгиевские ленточки до 9 мая, когда россияне отмечают победу во Второй мировой войне.

По словам советника президента, этот символ связан не только с прошлыми событиями.

«Я помню празднование 9 мая 2014 года на Антакальнисском кладбище и то, что там праздновали. Там праздновали войну против Украины, а не окончание Второй мировой войны или что-то еще», — сказал Будрис.

«Так же, как и сейчас, забегая вперед событиям следующего месяца, мы понимаем, что речь пойдет о том, что происходит в Украине, а не о том, что было 70 лет назад. Должна быть политическая оценка, здесь не место праздновать войну в Украине и преступления, которые там происходят», — добавил он.

В настоящее время Сейме рассматривается предложение запретить как черно-оранжевые георгиевские ленты, так и символ войны России в Украине -латинскую букву «Z».

С одобрения парламента, за ношение и изображение этих символов будет грозить штраф в размере от 300 до 500 евро.

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