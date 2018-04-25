Советник президента: люди и бизнес должны научиться жить рядом с вирусом

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Советник президента Литвы Гитанаса Науседы по экономическим вопросам Симонас Крепшта заявил, что люди и бизнес должны уже сейчас начать готовиться жить рядом с коронавирусом, соблюдая дополнительные меры безопасности, поскольку инфекция некоторое время еще будет присутствовать.

«Очевидно, что как в Литве, так и в других странах придется научиться жить рядом с вирусом», – заявил во вторник С. Крепшта радиостанции Ziniu radijas.

«От того, насколько эффективно к этому подготовится наша экономика, бизнес, жители, система здравоохранения – от этого и будет зависеть, с какими вызовами нам придется столкнуться и насколько сократиться экономика», – добавил советник.

По словам С. Крепшты, пример Азиатских стран свидетельствует о том, что если люди соблюдают социальную дистанцию, используют маски, бизнес и учреждения просвещения могут функционировать без перебоев.

Большинство медицинских экспертов утверждают, что полностью остановить вирус может лишь массовая вакцинация, однако для создания вакцины требуется минимум год.