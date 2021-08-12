Советник президента отделяет митинг от беспорядков, заявляет, что они неоправданны

Она также отметила, что люди имеют право высказывать свое мнение политикам, но «когда мнение высказывается бросаемыми камнями, это неприемлемо».

Около 5 тысяч человек во вторник собрались у сейма в Вильнюсе, чтобы выразить свое неодобрение планируемым правительством ограничениями, которые будут распространяться на неимеющих иммунитета от коронавируса и отказывающихся от тестирования жителей Литвы.

После заседания сейма часть протестующих заградила выходы из парламента и выезд из внутреннего дворика. Когда полицейские начали оттеснять их от здания, возникли беспорядки — в полицейских полетели бутылки, сигнальные ракеты, против протестующих был использован слезоточивый газ.

В событиях вторника советник видит слишком много совпадений, чтобы считать их случайными. В тот день беспорядки имели место и в Руднинкай, где находится лагерь нелегальных мигрантов.

А. Скайсгирите заявила, что беспорядки во вторник «нанесли большой ущерб нашему государству», так как их уже использует пропаганда недружественных государств.

Г. Науседа в четверг встретится с главой Департамента госбезопасности Дарюсом Яунишкисом.

BNS