Советник президента отделяет митинг от беспорядков, заявляет, что они неоправданны

Советник президента Аста Скайсгирите назвала неоправданными беспорядки у сейма, которые случились на этой неделе, однако отделила их от прошедшего в тот же день митинга.
«Это две принципиально разные вещи. В акции протеста приняли участие, по разным оценкам, свыше 4 тыс. человек, они протестовали мирно, высказали свои убеждения и после акции разошлись и ушли», — сказала в четверг радиостанции LRT radijas старший советник по вопросам внешней политики президента Литвы Аста Скайсгирите.
«То, что случилось после этого вечером, (…) никак нельзя оправдать», — добавила она.
Она также отметила, что люди имеют право высказывать свое мнение политикам, но «когда мнение высказывается бросаемыми камнями, это неприемлемо».
Около 5 тысяч человек во вторник собрались у сейма в Вильнюсе, чтобы выразить свое неодобрение планируемым правительством ограничениями, которые будут распространяться на неимеющих иммунитета от коронавируса и отказывающихся от тестирования жителей Литвы.
После заседания сейма часть протестующих заградила выходы из парламента и выезд из внутреннего дворика. Когда полицейские начали оттеснять их от здания, возникли беспорядки — в полицейских полетели бутылки, сигнальные ракеты, против протестующих был использован слезоточивый газ.
В событиях вторника советник видит слишком много совпадений, чтобы считать их случайными. В тот день беспорядки имели место и в Руднинкай, где находится лагерь нелегальных мигрантов.
А. Скайсгирите заявила, что беспорядки во вторник «нанесли большой ущерб нашему государству», так как их уже использует пропаганда недружественных государств.
Г. Науседа в четверг встретится с главой Департамента госбезопасности Дарюсом Яунишкисом.
BNS