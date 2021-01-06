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TOP,Новости,Политика

Советник президента: пик пандемии может быть пройден, но ситуация все еще сложная

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

В Литве пик этой волны пандемии COVID-19 уже может быть пройден, однако ситуация в стране все еще сложная, утверждает старший советник президента по вопросам социально-экономической политики Симонас Крепшта. 

«Есть вероятность того, что пик пандемии уже пройден, но мы все еще в сложной ситуации», – сказал журналистам советник в среду после встречи с экспертами Совета по здоровью. 

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

C. Крепшта подчеркнул, что еще нельзя делать окончательные выводы, и это предположение нужно будет подтвердить на следующей неделе. 

«Несомненно, у нас был праздничный период, который дает дополнительный, так называемый шум в данных (…). В праздничные недели у нас меньше проводилось тестов, и это обусловило определенное сокращение числа новых случаев»,  – сказал он.

Советник президента отметил, что пока «еще очень далеко» до послабления карантинных условий.  

М. Станкунас – не следует думать, что мы победили 

Член сформированного президентом Экспертного совета по вопросам здравоохранения, профессор Литовского университета наук о здоровье Миндаугас Станкунас заявил на пресс-конференции, что обнадеживающие выводы позволяют делать более позитивные показатели распространения пандемии. 

«Первое, что мы должны упомянуть, на самом деле, действительно карантинные меры сильно сократили мобильность жителей Литвы», – сказал он.

По словам профессора, фиксировавшееся на Рождество сокращение мобильности жителей отмечалось и в первые дни января. 

«Это один из таких положительных знаков, который демонстрирует, что ситуация может улучшиться», – сказал он. 

М. Станкунас также сказал, что согласно нынешней динамике новых случаев коронавируса, Литва, скорее всего, не достигнет показателя в четыре тысячи новых случаев за сутки. 

По его словам, также фиксируется и «незначительное сокращение» доли положительных тестов. Кроме того, по новейшим данным, отмечается и сокращение показатели скорости распространения вируса. 

Все же, М. Станкунас подчеркнул, что не следует считать, что Литва уже одолела коронавирус.

«Я очень хочу подчеркнуть, что мы бы сделали самую большую ошибку, если бы эти маленькие, мелкие детали сочли бы нашей победой», – отметил он. 

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