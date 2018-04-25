default image
Неравенство и социальное отчуждение остаются проблемой Литвы

Подробнее...
default image
В Финляндии молодежь откладывает создание семьи из-за низких доходов

Подробнее...
default image
Люксембург стал первой страной с бесплатным транспортом

Подробнее...
default image
Советник президента: политику в лесном хозяйстве не могут определять лишь интересы бизнеса

Подробнее...
default image
Старинная ярмарка Казюкас на новый лад

Подробнее...
default image
Заряд хорошего юмора из Эстонии

Подробнее...
default image
Изменения в социальной сфере для лиц с ограниченными возможностями

Подробнее...
default image
Вильнюсский муниципалитет предупреждает: в столице продают несуществующие квартиры

Подробнее...
default image
Из-за опасности для пассажиров остановят работу десятков лифтов

Подробнее...
default image
Cамые бедные пенсионеры - в странах Балтии

Подробнее...
default image
В Вильнюсской гимназии им. Ф.Скорины прошел диктант по белорусскому языку

Подробнее...
default image
Экологическая сфера: меры по улучшению

Подробнее...
default image
Во время авиаперелета соседей не выбирают

Подробнее...
default image
Испытание коронавирусом

Подробнее...
default image
Предложения президента Литвы Г.Науседы для весенней сессии

Подробнее...
default image
Лебедь, рак и щука: согласовать бюджет не удалось

Подробнее...
default image
Хватит прикрываться Брекситом

Подробнее...
default image
День защитника Отечества: память жива

Подробнее...
default image
Охота - любимое времяпрепровождение элиты

Подробнее...
default image
Недостоверная реклама создает ложное впечатление у клиентов

Подробнее...
TOP,Бизнес,Новости

Советник президента: политику в лесном хозяйстве не могут определять лишь интересы бизнеса

Фото www.pixabay.com

При формировании политики Литвы в области лесного хозяйства выращивание древесины не может быть единственным приоритетом, нужно искать равновесие между интересами бизнеса и стремлением сохранить леса, говорит главный советник президента Ярослав Неверович.

«Появляется всё больше аргументов в пользу того, что нам следует учитывать и социальный контекст, потребности общества через призму лесов, нам следует относиться к лесам как к главной экосистеме, соответствуя вызовам, связанным с климатическими изменениями. Мы также должны видеть возможность отчасти способствовать ослаблению этой проблемы через леса», – сказал на пресс-конференции журналистам Я. Неверович.

Он сказал это в пятницу после состоявшейся в Президентском дворце дискуссии «Леса Литвы после 2020 года».

 В этом году истекает срок действия Национальной программы развития лесного сектора, поэтому, как отмечает президентское ведомство, необходимо начать дискуссию о содержании нового стратегического документа в области лесного хозяйства.

реклама

«Нужно другое лесное хозяйство, нежели мы привыкли», – сказала вице-министр окружающей среды Раса Вайткявичюте.

Как говорит глава Литовской ассоциации лесо- и землевладельцев Альгис Гайжутис, если в частных лесах имеют место определённые ограничения, то их владельцам за это следует возмещать «в полном объёме».

«Сейчас возмещение за ограничения или совсем бесплатное, или это имитация. В соответствии с применяющейся сейчас методикой, возмещаются проценты за упущенную выгоду от зрелых лесов, которые можно было бы использовать, но они не используются»,  – сказал А. Гайжутис.

«С 2015 года банки в большинстве случаев применяют отрицательные годовые. По этой логике, владелец еще должен приплатить за то, что ему установили ограничения. Полнейший абсурд», – сказал он.

По словам главного советника Группы по политике в области лесного хозяйства Министерства окружающей среды Нериюса Купстайтиса, при формировании новой политики также могут быть пересмотрены границы охраняемых территорий, однако на самих охраняемых территориях в таком случае должны быть введены дополнительные ограничения.

«У нас много отнесённых к охраняемым территориям лесов, которые зачастую не имеют особой природной ценности, однако в них существуют определённые ограничения, которые становятся бременем для лесовладельцев, а мы потом ищем деньги для компенсаций», – сказал Н. Купстайтис.

«И само лесное хозяйство должно лучше приспособиться, отказаться от систем полных вырубок лесов на определённых территориях»,  – добавил он.

Выработать новую стратегию в сфере лесной политики на десять лет вперед Министерство окружающей среды должно до конца этого года.

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600