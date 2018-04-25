Советник президента: политику в лесном хозяйстве не могут определять лишь интересы бизнеса

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При формировании политики Литвы в области лесного хозяйства выращивание древесины не может быть единственным приоритетом, нужно искать равновесие между интересами бизнеса и стремлением сохранить леса, говорит главный советник президента Ярослав Неверович.

«Появляется всё больше аргументов в пользу того, что нам следует учитывать и социальный контекст, потребности общества через призму лесов, нам следует относиться к лесам как к главной экосистеме, соответствуя вызовам, связанным с климатическими изменениями. Мы также должны видеть возможность отчасти способствовать ослаблению этой проблемы через леса», – сказал на пресс-конференции журналистам Я. Неверович.

Он сказал это в пятницу после состоявшейся в Президентском дворце дискуссии «Леса Литвы после 2020 года».

В этом году истекает срок действия Национальной программы развития лесного сектора, поэтому, как отмечает президентское ведомство, необходимо начать дискуссию о содержании нового стратегического документа в области лесного хозяйства.