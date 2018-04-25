Советник президента: предложение Ж. Вайчюнаса по БелАЭС хорошее, но недостаточное

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Вариант соглашения с Латвией и Эстонией об отказе от покупки электроэнергии с Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце, предложенный министром энергетики, является хорошим, но его следует усовершенствовать, утверждает президентский советник Аста Скайсгирите.

«То, что согласовал министр Жигимантас Вайчюнас хорошо, однако это недостаточно хорошо, чтобы пойти по этому пути до конца. Поэтому переговоры продолжаются. И президент очень четко сказал, что следует далее вести переговоры и с латышами, кстати, и с эстонцами также, по непокупке электроэнергии, однако и по синхронизации, ведь эти проекты идут тесно рядом», – сказала в интервью радиостанции Ziniu radijas глава группы советников по внешней политике А. Скайсгирите.

После того, как министр иностранных дел Линас Линкявичюс выказал критику в адрес компромиссного варианта, предложенного Жигимантасом Вайчюнасом, по которому Латвия и Эстония не берут обязательство не закупать электроэнергию с БелАЭС, но поддерживают такие намерения Литвы, А. Скайсгирите отмечает, что министры должны согласовать свои позиции.

«Президент с самого начала заявлял, что не может быть так, чтобы у министров одного правительства были две разные позиции, поэтому попросил, чтобы они унифицировали свои записи и пришли к приемлемому для обоих компромиссу. Об этом, речь пойдет и сегодня, на встрече с премьером и двумя министрами», – сказала советник президента.

Ж. Вайчюнас утверждает, что достигнутый сейчас проект соглашения, которые предусматривает систему гарантий происхождения и налоги на импорт электроэнергии, но не обязывает Латвию не покупать электроэнергию, является уже достаточным для реализации принятого в Литве так называемого «антиостровецкого» закона.

Однако оппозиция утверждает, что необходим более амбициозный вариант, по которому электроэнергию у Беларуси солидарно не покупали бы и Латвия и Эстонией.