Советник президента призывает учиться на замечаниях по мигрантам, но не драматизировать

На прошлой неделе Суд справедливости Европейского Союза заявил, что литовские правовые нормы, которые не позволяют нелегальным мигрантам подавать прошение о предоставлении убежища и позволяют задерживать их просто за нелегальный въезд в страну, противоречат европейским директивам.

Правозащитная организация Amnesty International также раскритиковала действия литовских должностных лиц в связи с миграционным кризисом, возникшим в прошлом году, и предложила прекратить политику разворота нелегалов, отменить ограничения на передвижение для всех просителей убежища и нелегальных мигрантов.

Будрис, в свою очередь, подчеркнул, что Литва справилась с ситуацией, в которой оказалась, и за предпринятые меры получила не только критику, но и похвалу.

Однако он подчеркнул, что Литва не может игнорировать комментарии, связанные с защитой прав человека — по его словам, они могут быть учтены при подготовке к подобным гибридным атакам будущем.

«Все замечания, связанные с правами человека, важны, и мы не можем их отвергать только потому, что это ценности, и это одна из ценностей, на которых стоит Европейский Союз», — сказал советник президента.

По его словам, когда в Литву начали прибывать мигранты, у Литвы возникли проблемы с ресурсами. Однако Будрис усомнился в том, должна ли Литва из-за этого изменить свои процедуры.

«У меня был бы некоторый скептицизм относительно того, должны ли мы применять все наши процедуры надзора в гипотетическом случае наплыва мигрантов в Литву», — сказал он.

С августа прошлого года пограничники развернули более 10 тысяч лиц, пытавшихся нелегально проникнуть в Литву.

Литва считает приток мигрантов из Беларуси, возникший год назад, гибридной атакой минского режима.

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