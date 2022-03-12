Советник президента: страны Балтии должны ускорить отключение от БРЭЛЛ

Nuotrauka BNS/ Kęstutis Vanagas

Литве и другим странам Балтии необходимо ускорить отключение от общей системы электроснабжения с Беларусью и Россией (БРЭЛЛ), потому что Россия может использовать это как средство воздействия посредством отключения стран Балтии, считает главный советник президента по национальной безопасности Кястутис Будрис.

«Ведь отключение может стать одним из средств воздействия, мы могли видеть что отключение Чернобыльской АЭС поставило под угрозу безопасность всей Европы. Мы должны быть готовы в этом контексте, в первую очередь мы должны ускорить отключение от сети БРЭЛЛ, которое было запланировано на 2025 год, мы должны закончить его раньше», — сказал Будрис в интервью радиостанции LRT.

По словам Будриса, Литва должна быть готова как можно скорее присоединиться к сетям континентальной Европы.