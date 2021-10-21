Советник президента: страны ЕС должны производить больше чистой энергии

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На фоне нехватки газа в Евросоюзе и скачка цен на него страны ЕС должны сами производить больше энергии из возобновляющихся ресурсов, заявила советник президента Литвы.

«В долгосрочной перспективе ответ заключается в том, чтобы как можно больше энергии производить в ЕС, и, что тоже возможно, переходить к чистой энергии. Чистая энергия производится на месте, сами страны могут ее производить и не будет зависимости от иностранных поставщиков», — заявила Аста Скайсгирите.

Она отметила, что Литва может поделиться опытом строительства терминала сжиженного газа в Клайпеде, что позволило снизить на пятую часть цену.

«У нас тоже есть этот опыт, который мы можем назвать хорошим образом для всего ЕС. Беда в том, что ЕС 90% газа и нефти импортирует из третьих стран. Значит, эти третьи страны — Россия, Алжир и другие — могут диктовать нам цены на газ», — заявила она.

Президент Гитанас Науседа принимает участие в Европейском совете, где будут обсуждаться и цены на энергоносители.