Советник президента: вероятно, что пандемия достигнет пика в Литве через 7-14 дней

Фото lrp.lt

Советник президента Литвы Гитанаса Науседы Симонас Крепшта сказал, что, согласно прогнозам экспертов, эпидемия коронавируса в Литве достигнет пике через одну-две недели.

«Рост заражений в минувшие выходные скорректировал прогнозы в негативную сторону, однако одновременно определенные пики уже видны на горизонте, и, вероятно, в случае, если карантинные условия будут оставаться эффективными, они будут соблюдаться, то пик пандемии может быть достигнут через 7-14 дней», – заявил С. Крепшта в четверг на пресс-конференции по итогам организованной с президентом встречи с членами Экспертного совета по вопросам здоровья.