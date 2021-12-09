Советник призывает объединиться и решить ситуацию с санкциями «Беларуськалию»

Советник президента Литвы по внешней политике Аста Скайсгирите отмечает, что у Литвы было достаточно времени, чтобы понять, как с наименьшими потерями реализовать санкции США в отношении одного из крупнейших мировых производителей калийных удобрений «Беларуськалий». По словам старшего советника, ответственность за сложившуюся ситуацию должны взять на себя компании и правительство, но, с другой стороны, «не следует тыкать пальцами, лучше решать ситуацию».
«Было бы неправильно пытаться указывать пальцем на министров, нам нужно объединиться и посмотреть, как разрешить ситуацию (…), посмотреть, что мы можем сделать, чтобы союзники были довольны, и чтобы наши потери были меньшими», — сказала Скайсгирите в четверг в интервью радиостанции LRT.
По ее словам, санкции США были приняты полгода назад, чтобы к 8 декабря у всех было время подготовиться, чтобы было достаточно времени выяснить, как их реализовать с наименьшим ущербом.
«Это головная боль для правительства Литвы, и следует надеяться, что были предприняты все возможные действия для смягчения последствий, потому что время для подготовки было, и вся эта нышнешняя шумиха по поводу того, что они якобы не выполняются – это очень плохо «, — сказала она.
По мнению Скайсгирите, Литва должна уважать партнеров и союзников. По ее словам, осуществляющие надзор органы США должны сказать, может ли груз проходить через Литву.
В среду литовская ж/д компания Lietuvos gelezinkeliai сообщила, что в декабре «Беларуськалий» по-прежнему будет доставлять удобрения в Клайпедский порт через Литву, поскольку белорусская компания оплатила доставку этих грузов заранее.
После того как в среду председатель Комитета Сейма по бюджетам и финансам Миколас Маяускас выразил удивление по поводу того, что предоплата была принята с учетом санкций, глава ж/д компании Мантас Бартушка заявил, что санкции на тот момент еще не вступили в силу, а авансовый платеж осуществили банки, об этом были информированы министерства Транспорта, Иностранных дел.