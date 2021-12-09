Советник призывает объединиться и решить ситуацию с санкциями «Беларуськалию»

Фото BNS/ Julius Kalinskas

Советник президента Литвы по внешней политике Аста Скайсгирите отмечает, что у Литвы было достаточно времени, чтобы понять, как с наименьшими потерями реализовать санкции США в отношении одного из крупнейших мировых производителей калийных удобрений «Беларуськалий». По словам старшего советника, ответственность за сложившуюся ситуацию должны взять на себя компании и правительство, но, с другой стороны, «не следует тыкать пальцами, лучше решать ситуацию».

«Было бы неправильно пытаться указывать пальцем на министров, нам нужно объединиться и посмотреть, как разрешить ситуацию (…), посмотреть, что мы можем сделать, чтобы союзники были довольны, и чтобы наши потери были меньшими», — сказала Скайсгирите в четверг в интервью радиостанции LRT.

По ее словам, санкции США были приняты полгода назад, чтобы к 8 декабря у всех было время подготовиться, чтобы было достаточно времени выяснить, как их реализовать с наименьшим ущербом.