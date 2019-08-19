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Советник Трампа подтвердил планы о покупке Гренландии

Фото pixabay.com

Белый дом на самом деле рассматривает идею приобретения Гренландии, заявил ведущий советник президента США Дональда Трампа по экономике Ларри Кудлоу в интервью Fox News.

 По его словам, Вашингтон продолжает рассматривать идею покупки Гренландии, несмотря на официальный ответ датских властей.

 «Ситуация развивается, мы это изучаем. Гренландия принадлежит Дании. Дания — это наш союзник, а Гренландия — стратегическое место… Я просто говорю, что президент, который кое-что знает о покупке недвижимости, хочет изучить это», — отметил Кудлоу. 

Напомним, что на этой неделе газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме сообщила, что Трамп рассматривает идею покупки Гренландии. Среди обсуждаемых вопросов — возможность расширить военное присутствие США в Арктике.

 В Гренландии и Дании заявили, что остров не продается.

korrespondent.net

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