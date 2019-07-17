Советники лидеров «нормандской четверки» договорились об обмене пленными в течение месяца

Фото Администрации президента Украины

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Украина и Россия договорились об обмене пленными в течение месяца, сообщает пресс-служба украинского президента Владимира Зеленского.

Заместитель главы его администрации Вадим Пристайко уточнил, что соответствующая договоренность была достигнута на встрече помощников и советников глав государств нормандского формата, прошедшей в Париже 12 июля, пишут «Ведомости».

«Зеленский говорил о 10 на 10, 15 на 15. Мы не замыкаемся на количестве людей — наша задача сейчас обменять, вернуть своих людей домой и разблокировать процесс «всех на всех», — пояснил Пристайко. Он добавил, что конкретных имен заключенных на таких встречах не обсуждают.

От России на встрече присутствовал помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков. Пристайко отметил, что в конце августа пройдет встреча советников глав «нормандской четверки», где стороны обсудят выполнение договоренностей, достигнутых на встрече 12 июля.

Накануне, 15 июля, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что сейчас на Украине удерживаются 50 россиян. По ее словам, Москва и Киев уже ознакомились со списками лиц на обмен. В свой список Россия включила около 40 человек, Украина — 120.

Омбудсмены России и Украины наметили дорожную карту по возвращению домой удерживаемых на территориях двух стран граждан. Об этом сообщила во вторник уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова по итогам встречи в Москве с украинской коллегой Людмилой Денисовой.

«Мы наметили дорожную карту взаимодействия, — сказала она. — Это дает возможность надеяться многим и многим семьям, что разрешатся судьбы людей, они смогут вернуться в свои дома».

Москалькова сообщила, что передала Денисовой список граждан России, удерживаемых на Украине, которые обратились непосредственно к ней как к уполномоченному за помощью. «И прошу оказать [им] всестороннюю поддержку по взаимодействию с семьями, которые находятся на территории России, обеспечить медицинскую помощь, соблюдение порядка и условий содержания под стражей», — сказала Москалькова

Последний крупный обмен пленными на Донбассе состоялся в декабре 2017 года. Украина тогда получила 73 человека и отдала 233. При этом отмечалось, что освобождение пленных не завершено и процесс должен быть продолжен.