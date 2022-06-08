Советские скульптуры на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе будут демонтированы

Возможность демонтажа шести изображающих советских солдат времен Второй мировой войны стел из серого гранита предоставил Оценочный совет Департамента культурного наследия при Министерстве культуры, который постановил исключить их из Реестра недвижимых культурных ценностей.

«Сегодня мы можем поставить точку в этой истории: в понедельник мы получили от Департамента по культурному наследию одобрение, что эти стелы, произведения искусства, не связаны с захоронениями, не связаны с надгробиями (…). После такого разъяснения мы можем демонтировать стелы и вернуть всё как есть», — отметил мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

Он подчеркнул, что захоронений воинов на этом месте нет, они уже перенесены.

Он заверил, что стелы будут демонтированы без разрушения, возможно, будут разделены на сегменты.

Для сноса памятника планируется объявить конкурс, который может занять приблизительно полтора месяца. В дальнейшем будет решаться вопрос о том, что делать со Антакальнисским мемориалом, а также — что будет на кладбище вместо советских скульптур.

Представитель фракции «Ради Литвы» Жильвинас Шилгалис сомневался в систематичности решений Департамента по культурному наследию, подчеркивал, что юридическая ситуация с памятниками изменилась после начала Россией войны в Украине.

Его коллега по фракции Ромасис Вайтекунас заявил, что снести скульптуры можно было бы, если бы они были в любом общественном месте Вильнюса, а данный случай сравнил с осквернением кладбищ.

По предложению Избирательной акции поляков и Коалиции русского альянса в протокол внесено решение, что будет обсуждаться объявление архитектурного конкурса на новый памятник погибшим во Второй мировой войны на месте скульптур.

После того, как Россия начала войну в Украине, были осмотрены и демонтированы советские мемориалы в разных местах Литвы.

В апреле министр культуры Симонас Кайрис подписал указ, позволяющий муниципалитетам страны принимать решения о советском наследии на кладбищах, однако часть памятников включена в список охраняемых.

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