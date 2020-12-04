Совместные меры по торговле электроэнергией

«В письме подчеркнуто, что усилия по поиску решений о торговле электроэнергией следует воспринимать в более широком контексте долгосрочных стратегических интересов Балтийских стран», – говорится в комментарии министерства.

Как отмечает МИД, в письме дана положительная оценка достигнутого странами Балтии политического соглашения о бойкотировании белорусского электричества, однако выражается сожаление о решении Латвии торговать электричеством с Россией. Латвия начала торговлю электроэнергией с Россией 5 ноября.

Как утверждает Министерство энергетики Латвии, страна открыта к дальнейшим дискуссиям по торговле электроэнергией между Балтийскими государствами и третьими странами. Оно акцентирует, что Литвой и Эстонией совместно подготовлена новая методика, которая уже действует и является эффективной, а российские сертификаты, по его мнению, гарантируют, что энергия не была произведена в Беларуси.

Латвийское ведомство напоминает, что операторы системы передачи электроэнергии всех трех стран вместе с министерствами и при участии Еврокомиссии подготовили «компромиссную методику» для торговли после запуска Белорусской АЭС в Островце.

«В этом процессе мы последовательно придерживались решений и принципов, о которых Балтийские страны договорились в результате переговоров, длившихся полтора года. Но мы по-прежнему готовы продолжать конструктивные дискуссии», – комментировала BNS заместитель директора департамента энергорынка и инфраструктуры Минэнерго Латвии Лига Розентале.

По ее словам, после того, как Латвия начала торговать с Россией, сразу стали применять сертификаты происхождения электроэнергии или гарантии.

«Ответственные ведомства России предоставляют сертификат, который подтверждает, что импортируемая из России электроэнергия произведена на ее станциях. За этим механизмом также осуществляется надзор в рамках наших правовых актов, утвержденных правительством в начале ноября», – заверила Л. Розентале.

Она также сказала, что Латвия и Эстония не ведут между собой переговоры о новой двухсторонней методике.

«У нас уже есть хорошо работающая методика, о которой договорились три страны Балтии. Это позволяет нам сохранить status quo в торговле с третьими странами до 2025 года. Нет никаких дополнительных дискуссий по другим методикам», – пояснила Л. Розентале.

Литва, не торгующая электроэнергией с БелАЭС, пока не утвердила эту трехстороннюю методику – ее критикуют регуляторы рынка, победившие на выборах консерваторы и их кандидат в министры энергетики Дайнюс Крейвис.

Они заверяют, что физически поступающей в Литву электроэнергией из Беларуси торгуют в Латвии, поэтому за нее платят и литовские потребители.

В ноябре Государственный совет по регулированию энергетики официально сообщил, что не станет утверждать новую методику, так как она не предотвращает торговлю белорусской электроэнергией, а кроме того, это будет делаться с использованием инфраструктуры Литвы.

Информация «ЛК», BNS