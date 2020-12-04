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TOP,Энергетика

Совместные меры по торговле электроэнергией

Nuotrauka lrv.lt

Завершающий срок полномочий на должности министра иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс попросил своего латвийского коллегу продолжать дискуссии о методике торговли стран Балтии электроэнергией с третьими странами.

Литва стремится не допустить попадания на рынок электроэнергии, выработанной на Белорусской АЭС, между тем Латвия в соответствии с не утвержденной Литвой трехсторонней методикой уже начала торговлю с Россией. Литовский регулятор утверждает, что эта методика не предотвращает попадания белорусского электричества на рынок Литвы и Балтийских стран.

МИД подтвердил BNS, что письменно призвал главу дипломатического ведомства Латвии Эдгара Ринкевича продолжать конструктивные дискуссии с целью утверждения совместных мер по условиям торговли электроэнергией с третьими странами.

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«В письме подчеркнуто, что усилия по поиску решений о торговле электроэнергией следует воспринимать в более широком контексте долгосрочных стратегических интересов Балтийских стран», – говорится в комментарии министерства. 

Как отмечает МИД, в письме дана положительная оценка достигнутого странами Балтии политического соглашения о бойкотировании белорусского электричества, однако выражается сожаление о решении Латвии торговать электричеством с Россией. Латвия начала торговлю электроэнергией с Россией 5 ноября.

Как утверждает Министерство энергетики Латвии, страна открыта к дальнейшим дискуссиям по торговле электроэнергией между Балтийскими государствами и третьими странами. Оно акцентирует, что  Литвой и Эстонией совместно подготовлена новая методика, которая уже действует и является эффективной, а российские сертификаты, по его мнению, гарантируют, что энергия не была произведена в Беларуси. 

Латвийское ведомство напоминает, что операторы системы передачи электроэнергии всех трех стран вместе с министерствами и при участии Еврокомиссии подготовили «компромиссную методику» для торговли после запуска Белорусской АЭС в Островце. 

«В этом процессе мы последовательно придерживались решений и принципов, о которых Балтийские страны договорились в результате переговоров, длившихся полтора года. Но мы по-прежнему готовы продолжать конструктивные дискуссии», – комментировала BNS заместитель директора департамента энергорынка и инфраструктуры Минэнерго Латвии Лига Розентале. 

По ее словам, после того, как Латвия начала торговать с Россией, сразу стали применять сертификаты происхождения электроэнергии или гарантии. 

«Ответственные ведомства России предоставляют сертификат, который подтверждает, что импортируемая из России электроэнергия произведена на ее станциях. За этим механизмом также осуществляется надзор в рамках наших правовых актов, утвержденных правительством в начале ноября», – заверила Л. Розентале.

Она также сказала, что Латвия и Эстония не ведут между собой переговоры о новой двухсторонней методике.  

«У нас уже есть хорошо работающая методика, о которой договорились три страны Балтии. Это позволяет нам сохранить  status quo в торговле с третьими странами до 2025 года. Нет никаких дополнительных дискуссий по другим методикам», – пояснила Л. Розентале.

Литва, не торгующая электроэнергией с БелАЭС, пока не утвердила эту трехстороннюю методику – ее критикуют регуляторы рынка, победившие на выборах консерваторы и их кандидат в министры энергетики Дайнюс Крейвис.

Они заверяют, что физически поступающей в Литву электроэнергией из Беларуси торгуют в Латвии, поэтому за нее платят и литовские потребители.  

В ноябре Государственный совет по регулированию энергетики официально сообщил, что не станет утверждать новую методику, так как она не предотвращает торговлю белорусской электроэнергией, а кроме того, это будет делаться с использованием инфраструктуры Литвы. 

Информация «ЛК», BNS 

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