Совокупное число смертей от COVID-19 в Литве превысило 3 тысячи

Статистически выздоровели и в данный момент живы 171 тыс. 777 человек (декларированы: 120 тыс. 287 человек), статистически сейчас болеют 11 тыс. 96 человек (декларированы: 62 тыс. 586 человек).



Департамент отмечает, что в четверг начал публиковать данные по новой методике. Количество болеющих разделено на декларируемое количество болеющих и статистическое число болеющих.

«Декларируемый больной – это лицо, у которого был подтвержден случай болезни, но больничная карточка еще не закрыта, завершение болезни не подтверждено врачом. Статистический больной – это лицо, у которого болезнь был подтверждена в течение последних 28 дней», – говорится в сообщении.

По сообщению ведомства, показатель статистически больных может быть более целесообразными при оценке уровня заболеваемости в популяции, поскольку среди количества декларируемых случаев могут быть те, когда человек не болеет активной формой COVID-19, но семейный врач не подтверждает завершения болезни по различным причинам.

За минувшие сутки первую дозу вакцины получили 4204 человека в Литве, вторую – 1486 человек.

В целом первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 84 тыс. 150 человек, двумя дозами – 51 тыс. 844 человека.